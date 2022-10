Lecce, Baroni: "Colombo o Ceesay? Entrambi pronti, sto valutando"

LECCE - Il Lecce di Marco Baroni è atteso dalla sfida diretta contro la Cremonese. Ecco il commento della vigilia del tecnico dei pugliesi: "La Cremonese ha speso tanto ed è una squadra forte. Al di là della classifica ha messo in difficoltà davvero tutti, anche l'Atalanta. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare: abbiamo il nostro pubblico, che è una linfa vitale. Conterà l'atteggiamento e non avere pause mentali. Come abbiamo lavorato durante la sosta? Abbiamo lavorato per una settimana, dove ho ricevuto indicazioni importanti, ma dobbiamo continuare su questa linea. Abbiamo avuto anche qualche piccola defezione ma, Brancolini a parte, sono tutti a disposizione. Oudin e Umtiti? Oudin sta bene, sta prendendo la giusta forma e ora può darci una mano importante. Anche Umtiti è ok, se non scenderà in campo domani lo farà nella prossima. Lui vuole giocare e questo mi fa piacere, ma c'è anche chi sta facendo molto bene. Ceesay o Colombo? Sto valutando. Colombo è molto carico, ma Ceesay pure sta bene. Sarà una scelta che mi porterò dietro fino alla fine, perché sono pronti entrambi".