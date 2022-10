Lecce, Baroni: "Ceesay non era al top. Gara complicata per Colombo"

LECCE - Al Via del Mare finisce 1-1 la sfida tra il Lecce e la Cremonese. Nel post-gara è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei salentini, Marco Baroni. Queste le sue parole: "Avremmo voluto vincere, ma ci è mancata lucidità e un po' di forza fisica e mentale, oltre alla qualità. È comunque uno step importante di crescita, i ragazzi non mi sono dispiaciuti contro un avversario che ha corso tanto. Cremonese? Nessuna sorpresa dal loro atteggiamento. La Cremonese ha fatto bene contro le big del campionato, una squadre che riesce a verticalizzare. Le punte si buttano con veemenza sul pallone. Sapevo che sarebbe uscita una partita così. All'inizio abbiamo fatto fatica nel leggere la doppia marcatura sull'esterno, ma poi ci siamo ripresi". Su Colombo: "Ha fatto benissimo in Under 21, con lui ci lavoro perché ci credo molto. Ceesay non era al top, mi sembrava doveroso dargli un'opportunità ma non ha trovato la partita più semplice. Sono sicuro che Lorenzo ci darà una mano importante".