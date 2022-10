Fantacalcio Lecce, Baroni annuncia l'impiego dal 1' del big

LECCE - Alla vigilia del match in programma all'Olimpico contro la Roma, il tecnico del Lecce, Marco Baroni, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Sarà una partita meravigliosa, una gara che tutti vorrebbero giocare. Affrontiamo una squadra fortissima che viene dal ko contro il Betis in Europa League. Noi ci teniamo a fare bella figura, servirà attenzione e determinazione. Giocare a Roma, in uno stadio così, sarà una bella prova per loro. Ci andiamo a testa alta e col petto in fuori". Sulle scelte di formazione: "Umtiti sta bene, potrebbe essere l'occasione giusta per lui, può essere la sua partita. Affronteremo una squadra solida, fisica, che ha struttura ed è abile nei calci piazzati E poi c'è Mourinho, che vuole vincere sempre". Una considerazione finale sul calendario: "Queste sono le partite più belle e stimolanti. Non ci sono partite facili, ma la squadra deve essere brava a giocare con convinzione contro qualunque avversario. Vogliamo fare una partita importante contro la Roma per alzare la nostra asticella".