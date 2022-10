Fantacalcio Lecce, le parole di Baroni su Umtiti

LECCE - Dopo il ko dell'Olimpico contro la Roma per (2-1), Marco Baroni allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco nel dettaglio, le sue parole: “Partita in salita perché abbiamo preso subito gol. Sapevamo che sulle palle inattive potevamo soffrire la loro struttura e così è stato. L’espulsione era più una situazione di gioco, il campo era bagnato e i due giocatori sono entrati in scivolata. Per me è stata eccessiva e ha anche compromesso la gara. Non è stato facile rimanere in inferiorità numerica, ma la squadra mi è piaciuta, è rimasta compatta cercando di coprire gli spazi per poi ripartire. La prestazione è stata molto buona, peccato per il risultato. Volevamo fare bene e mi sarebbe piaciuto vedere una partita 11 contro 11. Noi abbiamo la fortuna di essere qui con ragazzi giovani ma che stanno facendo esperienza. È una partita che ci serve per misurarci, è complicata e difficile ma dobbiamo affrontarla con energia, determinazione e coraggio. Umtiti? Ha lavorato tanto in silenzio, con umiltà e si è messo a disposizione. Era giusto che potesse esordire in questa partita, in uno stadio così importate con una squadra così. Ha una chance importante, ci porterà anche esperienza".