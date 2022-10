Fantacalcio Lecce, le parole di Baroni su Falcone

LECCE - Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato così della gara con la Fiorentina: "Abbiamo fatto bene e tenuto il campo anche nei momenti difficili: a un certo punto ci siamo abbassati perché erano terminate le energie - ha commentato Baroni - Volevamo vincere, nel primo tempo c'erano le condizioni per riuscirci. La Fiorentina però ha pareggiato al primo errore, è un punto che muove la classifica, portiamo a casa la prestazione e la crescita dei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo avuto tre o quattro situazioni che avrebbero potuto portare al golcon maggior determinazione. Ci è mancato quel guizzo per mettere dentro la palla. La prestazione da parte di una squadra giovane, però, è e rimane convincente. Lo spirito della squadra mi è piaciuto oggi come durante la settimana Cosa ci siamo detti con Italiano? Ci siamo fatti i complimenti a vincenda, sta facendo un percorso straordinario, merita tutto quello che sta raccogliendo e ha dato un'identità forte alla Fiorentina. Mi ha dato parole di incoraggiamento per il futuro, c'è stima reciproca". Relativamente ai singoli, focus sul portiere per Baroni: "Falcone è uno dei ragazzi più interessanti, deve lavorare molto ma è uno che ha il futuro segnato. Siamo contenti che sia venuto da noi perché ci serve in diverse situazioni, anche con la linea quando si abbassa, è bravo nelle uscite. Ovviamente deve lavorare, lo sa benissimo e gli stiamo addosso".