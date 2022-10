LECCE - Seduta mattutina per il Lecce, che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, cotnro la Juventus, in programma sabato prossimo al Via Del Mare. All'Acaya Golf Resort & SPA, in occasione dell'allenamento odierno, il tecnico Marco Baroni ha potuto contare sull'intera rosa a disposizione. Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta di allenamento mattutina.