Strefezza punta Dybala: "Voglio la sua maglia, lui il più forte in Italia"

LECCE - Il Lecce si prepara ad ospitare sabato (ore 18) la Juventus con Gabriel Strefezza che vuole proseguire il suo ottimo momento (4 gol in 9 partite). Il giocatore brasiliano ha parlato ai microfoni di Dazn ricordando quando, ai tempi della Spal, riuscì a realizzare un suo sogno: la maglia di Cristiano Ronaldo. Il racconto del giocatore di quel Spal-Juventus del 22 febbraio 2020: "Fine primo tempo, stavamo perdendo 1-0, prima di iniziare il 2° tempo ero a centrocampo con la palla in attesa del fischio per iniziare e avevo Cristiano davanti, ho pensato fosse l'occasione perfetta per chiedergli la maglia, gli dissi 'Cris, posso avere la maglia' e lui mi disse certamente - aggiunge - È stata un'emozione fortissima perché lui l'ho sempre seguito per come giocava. La maglia adesso è in un quadro in Brasile".