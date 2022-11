Fantacalcio Lecce, verso l'Atalanta: il punto sulle condizioni di Umtiti

LECCE - Dopo il pareggio in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese, il Lecce di Marco Baroni prosegue con gli allenamenti per preparare la prossima gara di campionato contro l'Atalanta, in programma mercoledì alle 18:30. Nel report dell'allenamento odierno, pubblicato sul sito ufficiale del club, si legge che "Banda ha ripreso ad allenarsi regolarmente, fisioterapia per Dermaku. Umtiti, che ha svolto un lavoro personalizzato, si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una forte contusione al gluteo, escludendo ulteriori problematiche. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare".