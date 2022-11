Fantacalcio Lecce-Atalanta, Baroni su Di Francesco e Baschirotto

LECCE - Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato così dopo il successo con l'Atalanta: "Sono contento per i ragazzi e per i tifosi, sotto molti aspetti è stata una partita ottima. Abbiamo sbagliato poche prestazioni fin qui, questo successo ci deve dare ancora più convinzione - ha dichiarato - Corriamo dall'inizio, siamo la squadra più giovane con esordienti alle prime esperienze. Dobbiamo allenarci forte per farlo, mi è piaciuta l'aggressività contro una squadra difficile guidata da un bravissimo allenatore: gli abbiamo tolto idee e le giocate che fanno di solito tenendoli lontani dall'area. Di Francesco? E' stato un po' penalizzato dalle scelte, ma ci parlo molto, ha grandissime qualità, deve lasciarsi andare, mi è piaciuto il piglio oggi, per me è un titolare e sono contento per il gol. Baschirotto? Ha fame, ci crede, si è approcciato benissimo alla categoria, rispetta l'avversario e non teme nessuno. La sosta sarà anomala: dovremo stare svegli e lavorare, da una parte è un vantaggio, ma l'attenzione va tenuta alta. Ma prima c'è un'altra partita, dobbiamo pensare a questa", ha concluso Baroni.