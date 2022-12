Fantacalcio Lecce, ufficiale il rinnovo di Gonzalez: il comunicato

LECCE - Rinnovo in casa Lecce. Il centrocampista spagnolo classe 2002 Joan González proseguirà la sua avventura in Salento fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club salentino: "L'U.S.Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2023, con il centrocampista spagnolo (classe 2002) Joan González , fino al 30 giugno 2027". González ha raccolto fin qui 15 presenze in Serie A (13 da titolare) segnando un gol, nel pareggio per 1-1 contro il Monza l'11 settembre scorso al Via del Mare, e fornendo due assist per il gol di Ceesay nell'1-1 con la Fiorentina e per la prima rete di Baschirotto nella vittoria per 2-1 contro l'Atalanta.