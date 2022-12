Fantacalcio Lecce, dopo Gonzalez rinnova anche Gallo: il comunicato

LECCE - Altro rinnovo in casa Lecce. Dopo quello del centrocampista catalano Joan Gonzalez fino al 2027, il club salentino ha deciso di blindare l'esterno difensivo classe 2000 Antonino Gallo fino al 2026 con opzione per la stagione successiva. Di seguito il comunicato ufficale pubblicato sul sito del club giallorosso: "L'U.S.Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2024, con l'esterno difensivo Antonino Gallo, fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione sportiva 2026/2027". Gallo ha collezionato in questa prima parte di stagione 12 presenze in Serie A, di cui 10 da titolare, con un assist confezionato per il gol vittoria di Strefezza nel 2-1 rifilato alla Salernitana all'Arechi dello scorso 16 settembre.