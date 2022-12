Fantacalcio Lecce, Baroni convoca 27 giocatori per il Varazdin

LECCE - Al Via del Mare proseguono gli allenamenti del Lecce. Programma personalizzato per Dermaku, Bistrovic, Banda e Pongracic (per il difensore trauma distorsivo alla caviglia destra subito nel testa alla Dacia Arena con l'Udinese). Helgason non ha potuto partecipare alla seduta d'allenamento a causa di problemi aerei dovuti al maltempo. Domani il Lecce affronterà in amichevole i croati del Varazdin al Via del Mare alle ore 14.30. Di seguito la lista dei 27 giocatori convocati da Baroni: