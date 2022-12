LECCE - Buone notizie per il Lecce di Baroni dall'Acaya Golf Resort & SPA. Alla seduta d'allenamento odierna hanno preso parte Banda e Gonzalez. Solo personalizzato per Dermaku, Helgason, Pongracic, Bistrovic e Askildsen. Ecco il report dell'allenamento mattutino: "I giallorossi si sono ritrovati questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA per una seduta d’allenamento. Banda e Gonzalez hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Hanno svolto un lavoro personalizzato Dermaku, Helgason, Pongracic, Bistrovic e Askildsen, quest'ultimo a causa di un leggero affaticamento muscolare. Domani mattina altra seduta all'Acaya".