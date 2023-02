Lecce, Baroni: "La Cremonese sta dimostrando i suoi valori"

Alla vigilia della trasferta di Cremona , mister Marco Baroni affronta in conferenza stampa il momento non positivo , almeno per quel che riguarda gli ultimissimi risultati, di una squadra che ha perso contro gare importanti come quelle con Verona e Salernitana negli ultimi due turni: "Purtroppo sono arrivate due battute d'arresto in due ottime partite, in cui abbiamo fatto più passaggi, cross e tiri in porta. Voglio lasciare liberi i ragazzi, che sanno benissimo che in A il Lecce non può avere dieci palle gol".

Baroni: "La Cremonese sta dimostrando i suoi valori"

Il Lecce ha messo ha segno tre colpi in entrata: "Siamo contenti, non era un mercato facile per nessuno. Abbiamo portato dentro ragazzi con valori, spessore professionale e umiltà". Sul match con la Cremonese Baroni ha dichiarato: "La bellezza sta in questi duelli. Dobbiamo sentire la sfida, non aver paura e avere rispetto. Sapevo la Cremonese avesse questi valori, ora li sta dimostrando. È in grande fiducia". Sui dubbi di formazione: "Pezzella è in crescita. Gallo rientra, ha assorbito completamente l'ematoma. In mezzo Askildsen e Helgason sono in grande crescita, ho fatto loro i complimenti. Lavorano col piglio giusto e sono ruoli dove chi non parte entra".