Baschirotto idolo di Lecce: striscioni e bambolotti per il gioiello di Baroni

Il suo gol (il terzo in stagione) al 58' di Cremonese-Lecce ha sbloccato una partita che poteva diventare scivolosa e aperto la strada alla vittoria poi messa al sicuro grazie al raddoppio di Strefezza. Ma senza nulla togliere a quest'ultimo, è Federico Baschirotto l'idolo di una squadra che lotta per la salvezza aggrappandosi alle spalle larghe del gigante buono che a 26 anni sta conoscendo la gloria del massimo campionato italiano. Striscioni e action figures campeggiano sugli spalti e rimbalzano sui social, dove il difensore centrale è incensato da inizio stagione. E non è un caso che abbia siglato lui il gol numero 600 del Lecce in Serie A. La sua esultanza stile wrestler poi, che mette in mostra il fisico scolpito e statuario, frutto di massima cura e attenzione, completa l'immaginario del supereroe di provincia.