Lecce-Roma, la conferenza di Baroni: Blin, Strefezza e i dubbi

Fermare la Roma per acquisire consapevolezza. Il Lecce di Baroni dovrà vedersela con la squadra di Mourinho al Via del Mare per dar continuità alla vittoria contro la Cremonese . I salentini stanno mettendo in campo un bel gioco e potrebbero mettere in difficoltà i capitolini. Freschezza, gioventù e carattere: la squadra di Baroni ha caratteristiche ben precise che sicuramente vorrà mettere in campo contro la Roma. In conferenza stampa l'allenatore dei salentini ha analizzato la partita.

Lecce-Roma, le parole di Baroni

Marco Baroni ha analizzato la sfida contro la Roma: "Giochiamo contro una squadra che ha valori assoluti, corsa e qualità. Vogliamo ben figurare e potrebbe non bastare la gara perfetta da parte nostra. Pensiamo alla sfida di domani, guardare oltre sarebbero soltanto distrazioni. Confido anche nella spinta del pubblico". Poi i dubbi di formazione: "C'è voglia di dare continuità alle ultime formazioni utilizzate. Ho un paio di dubbi che valuterò. Blin? E' uno di questi. La nostra regola è chi va forte, gioca. Parlerò con lui e l'eventuale sosituto, poi deciderò. Non vedo l'ora di far debuttare Cassandro".

Le dichiarazioni sui singoli: "Strefezza? Sono contento per lui, è in fiducia e sta confermando in A quanto di buono ha fatto lo scorso anno. Baschirotto? Più hai possibilità di verificare che quanto si prova in allenamento funziona, più fa piacere. Gonzalez è un ragazzo giovane e deve stare sereno e giocare tranquillo". In chiusura Baroni parla del cammino del Lecce sin qui: "Dobbiamo essere contenti ma anche arrabbiati, perché c'è da sentire il dolore della sconfitta. Quella farà parte del nostro percorso. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto bene e raccolto meno, ma sono tranquillo per la prova dei ragazzi. Ancora non abbiamo fatto nulla però. Rispetto alla gara d'andata abbiamo trovato consapevolezza e determinazione. Non possiamo lasciare giocare gente come Abraham e Dybala altrimenti si fa in salita".