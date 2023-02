Atalanta-Lecce, Baroni: "Umtiti e Strefezza? Vi dico come stanno"

Il Lecce sarà messo a dura prova contro l' Atalanta per cercare di dare continuità a questo bel momento. I sanniti sono reduci dal pareggio contro la Roma e occupano il 13esimo posto in classifica, che per il momento li tiene lontani dalla zona retrocessione. Servirà ora un'altra grande prova di Falcone e compagni per cercare di tornare con qualche punto anche da Bergamo. Baroni ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Lecce, le parole di Baroni

L'allenatore ha fatto subito chiarezza sulla condizione fisica di Umtiti:"Ha un affaticamento, non era a posto e abbiamo deciso di non rischiare. Maleh sta bene, è disponibile e viene con noi a Bergamo e ha anche possibilità di giocare". Diversa la situazione di Strefezza: "Ha avuto un affaticamento in settimana e poi un attacco febbrile, ma se non parte dall'inizio sicuramente entra".In che modo bisogna affrontare l'Atalanta? Baroni lo ha spiegato: "L'Atalanta è un avversario straordinario, sono quelli più in forma: nessuno di loro ha segnato più gol in Europa nel 2023. Per noi le difficoltà ci saranno, inutile negarlo, vogliamo essere noi a sfruttare l'opportunità di misurarsi con i più bravi. Vogliamo fare una prestazione di livello, altrimenti rischiamo che ci asfaltino". Poi sui nuovi acquisti: "Abbiamo preso ragazzi straordinari nel mercato di riparazione: presto sono convinto che i vari Cassandro, Romagnoli e Ceccaroni ci daranno risposte importanti. Sono contento della loro crescita".