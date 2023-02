Atalanta-Lecce, Baroni e il colpo da salvezza: "Che gruppo, che gioia"

Il Lecce dopo 30 anni circa è tornata a vincere in casa dell' Atalanta . La squadra di Baroni ha disputato un'ottima partita, soffrendo soltanto nel finale con la pressione offensiva della Dea. Nella prima frazione è Ceesay a squarciare il cielo di Bergamo e regaalre il vantaggio ai salentini, poi nella ripresa è Blin a raddoppiare. Serve a poco il gol di Hojlund . L'Atalanta cade in casa contro un ottimo Lecce e anche nel post partita l'allenatore Marco Baroni ha parlato della prova dei suoi ragazzi.

Atalanta-Lecce, le parole di Baroniù

E' un Marco Baroni chiaramente soddisfatto al termine della partita: "Li abbiamo aggrediti togliendoli le idee e limitando la loro forza. Siamo stati compatti, siamo piccoli ma vogliamo confrontarci con queste partite che ci aiutano a migliorare. Nonostante le assenze abbiamo fatto bene e contro le big cerchiamo di sopperire alla qualità con organizzazione e pressione. A me interessa sempre l'atteggiamento, quello non lo dobbiamo mai sbagliare. Complimenti ai ragazzi".

Poi le parole sui singoli: "Ceesay? In questi primi mesi abbiamo lavorato su Colombo che deve crescere, ma io non lascio indietro nessuno. Da neo promossa il campionato è sempre complicato e noi siamo la squadra più giovane, ma questo gruppo mi dà tante soddisfazioni". In chiusura: "Quando mi ha chiamato il Lecce avevo il sogno di ripercorrere quanto fatto da calciatore e questa cosa l'ho vista anche negli occhi dell'area tecnica. Al rinnovo non ci penso perché ti fa perdere energie riguardo a quello che è il nostro reake obiettivo, ovvero la salvezza".