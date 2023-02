Lecce, Sticchi Damiani e la vittoria con l'Atalanta: "La squadra merita un dieci"

"Sono molto soddisfatto dopo la partita di ieri per la nostra corsa alla salvezza. Questa è una squadra che non finisce mai di stupire": Così Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ospite di 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radio 1. "Abbiamo raggiunto il record di abbonati, quasi 20 mila. Il mio impegno è ripristinare la parte dell'impianto che necessità di interventi per portare la capienza entro questa stagione a 32mila posti che anni fa erano inuitile e che ora sono diventati pochi. Un voto alla squadra? Si merita un dieci, visto che il livello di difficoltà è alto. Abbiamo attuato una politica di programmazione che riguarda i giovani"