Lecce a basso costo con ritmo da Europa: il capolavoro di Corvino con 2,5 milioni

La rosa

Davanti al portiere Falcone, il quartetto che fino ad ora ha fornito più garanzie è stato quello composto da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. A centrocampo, i giallorossi hanno trovato il giusto mixtra fase difensiva e offensiva inserendo Blin come bodyguard di Hjulmand e Gonzalez, due giovanissimi in ascesa. Il tridente tipo, invece, vede gli innesti Di Francesco e Colombo (che si alterna con Ceesay) al fianco dell'intoccabile Strefezza, trascinatore già la scorsa stagione. C’è un dato su cui riflettere: l'undici precedentemente elencato è costato, ad oggi, poco meno di 2 milioni e mezzo di euro. L'estremo difensore è arrivato dalla Samp in prestito gratuito e il Lecce potrà eventualmente esercitare il riscatto in estate. Gendrey è stato pescato dall'Amiens la scorsa stagione per appena 300mila euro ed oggi è un titolarissimo in A. Meno di 350mila euro il costo complessivo dell'operazione Baschirotto, preso a titolo definitivo dall'Ascoli. Umtiti è stato strappato a costo zero dal Barcellona, che stipendia il campione del mondo impegnato in Italia. Zero euro il prezzo d'acquisto di Gallo in seguito al fallimento del Palermo. Clamorosa la cifra economica versata per Morten Hjulmand: appena 170mila euro. Oggi il danese vale non meno di 15 milioni di euro. È Alexis Blin, invece, il giocatore più costoso di questa formazione, in quanto il Lecce ha dovuto sborsare “ben” 600mila euro. Il reparto viene chiuso dal canterano Gonzalez, preso a costo zero dal Barcellona e lanciato in prima squadra dopo un anno in Primavera giocato la scorsa stagione. Zero anche la cifra corrisposta attualmente per Colombo, in prestito gratuito dal Milan: in estate il duo di mercato Corvino-Trinchera potrà esercitare il riscatto e compiere una plusvalenza in caso di eventuale controriscatto da parte dei rossoneri. Un milione il costo complessivo di Strefezza e Di Francesco, arrivati dalla Spal. Un’opera di scouting coi fiocchi quella del responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e del direttore Stefano Trinchera che si godono il Lecce “formato Europa”.