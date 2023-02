Lecce-Sassuolo, Baroni: Umtiti, i segreti di formazione e le parole su Berardi

Dopo la vittoria contro l'Atalanta al Gewiss Stadium, il Lecce vuole continuare a stupire e raggiungere quanto prima la quota salvezza. Al Via del Mare arrivare il Sassuolo, partita non semplice ma alla portata della squadra rivelazione di questa Serie A. I giallorossi sono la squadra con l'età media più bassa e con ingaggi inferiori ai 500 mila euro. Programmazione, bilanci e giovani: un mix che Baroni sta assemblando trovando sempre più gioco e risultati partita dopo partita. Proprio l'allenatore dei salentini ha analizzato la sfida contro i neroverdi in conferenza stampa.

Lecce-Sassuolo, le parole di Baroni

Marco Baroni ha analizzato la sfida con il Sassuolo: "Hanno un'identità di palleggio precisa e tanta qualità. La loro classifica è bugiarda e per noi questa partita rappresenta un ulteriore step di crescita. Berardi? Sarebbe bello averlo dalla mia parte. Dovremo fare attenzione a lui come a tutto il Sassuolo. Rispetto all'andata non dobbiamo allontanarci dal percorso che stiamo facendo".

L'allenatore ha poi parlato di formazione e singoli: "I ragazzi stanno bene anche se abbiamo avuto qualche giorno di recupero in meno rispetto a loro ma questo fa parte del calendario. Recuperiamo Umtiti. Non ho ancora deciso chi giocherà. Difesa? Al di là di campioni del mondo o esordienti ho giocatori davvero disponibili". In chiusura due parole sull'atmosfera in città: "Queste emozioni i ragazzi devono percepirle. Io personalmente sono contento di aver creato questo entusiasmo e sono felice di onorarli nel migliore dei modi".