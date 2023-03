Inter-Lecce, conferenza Baroni: sostituto Baschirotto e dubbi centrocampo

Il Lecce vola a San Siro per sfidare l'Inter di Simone Inzaghi . La squadra di Baroni ha lavorato in settimana per preparare al meglio la partita di Milano dopo la sconfitta dell'ultimo turno contro il Sassuolo al Via del Mare. Una trasferta complicata, ma con la voglia di tornare a fare punti e far vedere il bel gioco che ha contraddistinto i salentini sin qui in stagione. In conferenza stampa ha parlato Marco Baroni , allenatore giallorosso.

Inter-Lecce, le parole di Baroni

Marco Baroni ha analizzato la sfida contro l'Inter di San Siro: "Loro sono pericolosi e non solo Lautaro Martinez. Quelle come questa sono partite difficili, perché troviamo una squadra molto motivata e vengono da una sconfitta. Difficile che le grandi squadra sbaglino due volte, ma noi vogliamo fare bene. Abbiamo la nostra identità e vogliamo andare in campo con quelle che sono le nostre idee. Condizione? Noi stiamo bene anche se mancheranno giocatori importanti, Su tutti Baschirotto per squalifica, oltre a Dermaku, Pongracic e Persson".

Poi parla della possibile formazione: "Ancora non ho scelto. Devo fare alcune valutazioni. Cassandro sta migliorando allenamento dopo allenamento. Maleh e Blin hanno avuto qualche problemino. Contro il Sassuolo ho deciso di togliere Banda e Ceesay perché pensavo ci fosse la possibilità di costruire di più". In chiusura sui tifosi: "Grande occasione per tutti e per noi saranno una spinta in più".