Inter-Lecce, Baroni: "Lascio San Siro con sensazioni positive"

MILANO - Seconda sconfitta consecutiva per il Lecce di Marco Baroni sconfitto per 2-0 a San Siro contro l'Inter. L'allenatore dei giallorossi, malgrado il ko, ha guardato il bicchiere mezzo pieno in merito alla prestazione dei suoi, queste le sue parole a Dazn: "Affrontare i nerazzurri sappiamo che non è facile e abbiamo sofferto nel primo tempo. Nell'intervallo ho incoraggiato i ragazzi e infatti nel secondo tempo sono stati straordinari. Solo una volta abbiamo rischiato e al termine della gara mi ritengo soddisfatto per come la squadra ha reagito e condotto la partita come volevamo fare nel primo tempo. Siamo sulla strada giusta e lascio San Siro con molte cose positive".