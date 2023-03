Lecce-Torino, conferenza Baroni: l’arbitraggio, la Curva e gli errori

Il Lecce frena ancora e dopo la sconfitta contro il Sassuolo, anche in casa contro il Torino esce dal campo senza punti. I due gol in tre minuti di Singo e Sanabria hanno indirizzato la gara a favore dei granata. I sannati al momento sono ancora in una posizione comoda a 27 punti. Baroni ha analizzato la partita in conferenza stampa.

Lecce-Torino, le dichiarazioni di Baroni

"Secondo me la squadra ha fatto una buona prestazione. E' la partita in cui il Torino ha tirato meno verso la porta. Anche oggi ci penalizzano degli episodi, degli errori che non dobbiamo commettere e che ci fanno buttare al vento la prestazione" - detto Baroni in conferenza senza giri di parole. Ha poi proseguito: "Siamo entrati 49 volte in area di rigore. La nostra prova è stata molto buona e l'ho detto anche ai ragazzi, aggiungendo che non possiamo permetterci di subire questi gol. Ci lavoreremo. Non mi lamento dell'arbitraggio, ma dei miei calciatori e dovevamo gestire meglio quella palla inattiva. La squadra è rimasta in partita, ha sviluppato azioni, là davanti però ci manca un po' di concretezza ed è strutturale, lo sapevamo". A fine partite l'allenatore ha portato la squadra sotto la Curva ed ha spiegato il motivo: "A noi dispiace perdere nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico. Come ci piace andare a prendere gli applausi dopo un risultato importante, nella stessa misura bisogna ringraziare il pubblico dopo un risultato negativo. E' qui, in questo stadio, che costruiamo il nostro percorso, per cui era importante salutare".