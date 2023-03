Fiorentina-Lecce, conferenza Baroni: formazione, Oudin e ipotesi ritiro

Una vittoria che manca da un mese, 3 punti che servono per allontanare ulteriormente la zona retrocessione: il Lecce sarà ospite della Fiorentina nel match di domani alle ore 15, valevole per il ventisettesimo turno di campionato. Dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Torino , i giallorossi sono dunque pronti a rialzarsi e a reagire, nel tentativo di trionfare ma anche di ritrovare la via del gol, perché anche la rete manca da 3 partite esattamente come la vittoria.

Fiorentina-Lecce, parla Baroni

Così ha parlato, nella consueta conferenza pre partita, l'allenatore del Lecce Marco Baroni: "La Fiorentina è una squadra forte, è in ascesa, ha calciatori importanti. Sarà una gara difficile in uno stadio caldo. Calciatori convocati in nazionale? Siamo contenti, è merito di tutti quando si raggiungono risultati importanti. La squadra sta bene, si vede dalle prestazioni offferte. Oudin riproposto a centrocampo? Ha fatto bene nel suo ruolo naturale, in quella posizione specifica a volte ha fatto un po' di fatica. Se ci tiene a trovar spazio, dovrà essere meno ricettore e più attaccatore di palloni. Non voglio soffermarmi su chi parte dall'inizio e chi subentra a gara in corso, farò delle valutazioni ma sono tutti pronti. Chi sarà il terminale offensivo? Non ho ancora deciso: ultimamente abbiamo costruito tanto e questo è importante, per il resto si vedrà. Stiamo percorrendo la strada che il Lecce doveva fare a inizio stagione. Sono sereno e concentrato: ci vuole equilibrio nella vita. Il ritorno a Firenze? Mi ha dato tanto, è la mia città, ma non contano gli interessi personali bensì le dinamiche di gruppo. Al momento non c'è nessuna ipotesi ritiro: anzi, la sosta sarà l'occasione giusta per recuperare energie mentali, torneremo ad allenarci mercoledì".