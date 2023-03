Baschirotto: "Italia? Non ci penso. Contento per Falcone"

Fiorentina-Lecce, le parole di Baschirotto

Federico Baschirotto ha analizzato la partita contro la Fiorentina: "E 'stata una partita dove alla fine abbiamo fatto la prestazione, e' stata equilibrata e sapevamo che avrebbe deciso un episodio. Dobbiamo andare avanti. Questi momenti capitano ma c'è da proseguire nel lavoro. La squadra in campo c'è, lavoriamo tanto in allenamento e c'è la voglia di raggiungere il nostro obiettivo. Umtiti? E' bello giocare con lui, c'è intesa, c'è carisma, c'è responsabilità e stima reciproca. Siamo di due nazionalità diverse ma ci stiamo trovando bene in campo".

Poi il capitolo Nazionale: "Sono contento per la convocazione di Falcone. Ad una mia possibile chiamata azzurra non penso. Non lavoro al domani ma al presente, penso ad obiettivi vicini. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara contro l'Empoli e le voci esterne sul mio futuro non mi interessano".