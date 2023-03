Fiorentina-Lecce, Baroni: "Squadra viva, ma paghiamo tutto a caro prezzo"

Il Lecce esce sconfitto dal Franchi. Contro la Fiorentina i giallorossi vanno ko: a decidere l'incontro una sfortunata autorete di Gallo nel primo tempo. I giallorossi restano dunque a 27 punti e a +8 sul terzultimo posto occupato dall'Hellas Verona, sconfitto al contempo nello scontro salvezza dalla Sampdoria. Non un bel momento per il Lecce, che con la sconfitta contro la Fiorentina arriva alla quarta sconfitta consecutiva.

Le parole di Baroni

Al termine del match, questa l'analisi del tecnico giallorosso, Marco Baroni: "In questo momento paghiamo tutto a caro prezzo. Non posso pensare che la squadra possa mollare. In questo momento bisogna fare un passo avanti e non indietro sul piano della fiducia perché siamo capaci di prendere alti gli avversari su questi campi. Dal punto di vista delle prestazioni però la squadra è viva, non siamo preoccupati. Dobbiamo continuare su questa strada".

Poi il commento su Falcone: "Nazionale? Siamo contenti per Wladimiro, conosciamo le sue qualità. E' un premio personale ma anche per la squadra".