Empoli-Lecce, conferenza Baroni su salvezza, Colombo e Banda

Terminata la sosta, il Lecce torna in campo. I gialloblu avevano chiuso il campionato prima della pausa nazionali con la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina , e più in generale con 4 ko consecutivi. Dunque i pugliesi tenteranno di ritrovare sorriso e 3 punti al Castellani contro l' Empoli. Obiettivo sorpasso per il Lecce, che è distante solo un punto dagli azzurri e che potrebbe rendere ulteriormente tranquilla la propria posizione di classifica.

L'analisi di Baroni

Alla vigilia del match, queste le parole del tecnico gialloblu Marco Baroni: "Causa nazionali abbiamo lavorato in 11-12, ma a partire da mercoledì eravamo insieme e lavorato duramente. Ho alcuni dubbi, ma chi scenderà in campo farà bene. Colombo? Sono felice che abbia giocato e segnato con l'Italia: la Serie A è complicata, serviranno determinazione e coraggio. Finita la parentesi azzurra bisogna pensare solo al campionato. Banda ha viaggiato parecchio, ma l'ho visto bene. Lui, come gli altri, ci potrà dare una mano per il finale di stagione: domani potrebbe essere una possibilità, ma non ho ancora scelto la formazione. Salvezza? Non si possono fare calcoli, le gare sono tutte ugualmente importanti. Il campionato vedrà i verdetti solo alla fine, non sarà un percorso facile".