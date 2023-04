Empoli-Lecce, Baroni: "Stiamo avendo un problema di fiducia"

E' da poco terminata la partita tra Empoli e Lecce , iniziata in ritardo per un principio di incedio negli spogliatoi del Castellani. Un match tutto sommato equilibrato e deciso da un episodio nel secondo tempo. Parisi si guadagna il rigore e al 64' Caputo realizza il gol che decide la partita. Giallorossi che perdono da cinque partite, ultimo successo è il 19 febbraio contro l'Atalanta . Al termine della partita ha parlato Baroni , tecnico dei pugliesi.

Empoli-Lecce, le parole di Baroni

Marco Baroni ha analizzato la partita contro l'Empoli: "Stiamo avendo un problema di fiducia in questo periodo. La squadra aveva iniziato bene la partita, poi nella ripresa abbiamo perso intensità. Dobbiamo ritrovare la fiducia perché possiamo farlo per le qualità che abbiamo. Non dobbiamo vedere la classifica ma le prestazioni perché a volte non abbiamo meritato di perdere. Dobbiamo essere compatti, ci serve un risultato e lo faremo".