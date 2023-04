Lecce-Napoli, Baroni: "Complimenti ai ragazzi, non viviamo di rimpianti"

Il Lecce ci va solo vicino contro il Napoli di Spalletti . La squadra di Baroni nel match del Via del Mare ha creato diverse difficoltà alla capolista, riuscendo anche a pareggiare con Di Francesco prima del determinante e clamoroso autogol di Gallo . Al termine della sfida, il tecnico dei giallorossi ha dichiarato: "Non viviamo di rimpianti, dobbiamo proseguire per questa strada. La prestazione c'è stata e la squadra è viva, abbiamo fatto una partita di alto livello dal punto di vista della pressione e della compattezza contro un avversario con un palleggio incredibile".

Lecce-Napoli, Baroni: "I risultati arriveranno"

Baroni ha poi continuato: "Abbiamo avuto varie occasioni, siamo arrabbiati ma la squadra non deve perdere la convinzione dei suoi mezzi e dei suoi valori. Complimenti ai ragazzi, è dura ma guardiamo le prossime gare a testa alta. Siamo una squadra giovane, sapevamo che c'era da soffrire. L'unico errore che possiamo fare è quello di crearci noi delle preoccupazioni. I risultati sono importanti ma noi dobbiamo dare il giusto valore alla prestazione. È un momento in cui paghiamo tutto a caro prezzo. Alla fine con prestazioni di questo livello i risultati arriveranno". Infine, sul Napoli: "Stanno facendo un campionato stratosferico, non posso dire niente perchè sono scaramantici... Meglio non dirlo, ma è tanto tempo che tutta Napoli vuole festeggiare e stanno facendo cose importanti".