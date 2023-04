Milan-Lecce, Baroni: "Sofferenza e sfortuna. Perché Strefezza in panchina"

Milan-Lecce, le parole di Baroni

Subito dopo la partita di San Siro, questa l'analisi del mister giallorosso Marco Baroni: "C'è rammarico quando una squadra perde. Ma c'è anche la consapevolezza di una prestazione importante e di una squadra in crescita. Ho fatto i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande partita: serve questo spirito, questa voglia, questa determinazione: continuando così girerà meglio. Sapevamo il nostro percorso, abbiamo lavorato anche per soffrire, ma c'è la voglia di venirne fuori. Gli episodi non possono essere sempre negativi: magari ora qualcuno raccoglie costruendo poco, e a noi gira così. Non siamo stati bassi, ma non volevamo concedere la profondità al Milan. La squadra è rimasta compatta, equilibrata, ha concesso pochissimo fino al primo gol. Dobbiamo alzare l'attenzione in questi episodi, serve anche un pizzico di fortuna in momenti come quello del palo che abbiamo colpito con Banda. Ma con queste prestazioni la sorte ci assisterà. Strefezza in panchina? Ha dato molto ultimamente, era diffidato, poi ad inizio gara avevamo bisogno di più corsa e per questo ho schierato Banda titolare. Ci teniamo tante cose positive, queste ci daranno la forza per venirne fuori. Ultime sette gare per la salvezza? Ora abbiamo delle partite in casa che non possiamo sbagliare, ma non pensiamoci: dobbiamo lavorare sotto tutti i punti di vista".