Baroni, conferenza Lecce-Udinese: Colombo, Pezzella e la conferma Banda

Dopo l'ottimo periodo tra gennaio e febbraio, il Lecce sta vivendo un momento poco positivo per quanto riguarda i risultati. La partita in casa contro l'Udinese è l'occasione per i pugliesi per provare a uscire dal vortice negativo e trovare punti per la salvezza. L'obiettivo di Baroni è dunque dimenticare la sconfitta di San Siro contro il Milan. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi.