Lecce-Udinese, Baroni vince e punta la Juve: "Onore e opportunità"

LECCE - Il ritorno alla vittoria è stato atteso a lungo, ma il Lecce è riuscito a sbloccarsi vincendo 1-0 con l'Udinese grazie alla rete su rigore di Strefezza, a secco da dieci partite. Ottime notizie per l'allenatore dei pugliesi Marco Baroni, che già si prepara per la prossima gara contro la Juventus: "Ai ragazzi chiedo sempre una prestazione. Credo che tutti qua crediamo nella squadra, nei valori di questi ragazzi e nel sacrificio. Per noi sarà un onore giocare con la Juventus, una partita proibitiva e difficile, ma per noi ogni gara è un'opportunità".