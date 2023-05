Lecce, Baroni: "Contro la Juve non puoi permetterti di sbagliare"

Una partita combattuta strenuamente, ma alla fine la classifica non si muove: il Lecce esce sconfitto dall'Allianz Stadium per 2-1 contro la Juventus . Una gara ricca di emozioni: gol annullati dal Var, rigore e botta e risposta, alla fine la rete siglata da Ceesay si è rivelata inutile ai fini del risultato per i giallorossi. Un ko pesante con la squadra pugliese che resta fuori dalla zona retrocessione ma con poco margine di vantaggio.

Juventus-Lecce, parla Baroni

Al triplice fischio, queste le parole del tecnico del Lecce Marco Baroni: "Sono gare in cui non si può sbagliare nulla. La squadra mi è piaciuta in personalità, forse nella prima frazione siamo mancati in qualcosa per la loro pressione. Nel secondo tempo abbiamo sicuramente fatto meglio, dopo che ho mostrato ai ragazzi dove avevamo sbagliato. Sono rammaricato perché abbiamo avuto diverse chance concrete di trovare la rete del pari. Ci teniamo stretta la bella prestazione, eravamo consci fosse una partita complicata, ma ci dà fiducia per il futuro e per le prossime sfide".