Baroni, conferenza Lecce-Verona: formazione, Oudin e Ceesay

Il Lecce per allontanare la zona retrocessione, il Verona per portarsi a -1 dai giallorossi e mettere tutti in discussione: quello del Via del mare sarà un incontro senza esclusione di colpi, tra due squadre che stanno strenuamente lottando per mantenere la categoria e a cui servono punti importanti per ottenere la salvezza. Una gara importante come tutte quelle rimanenti: così l'ha definita il tecnico dei pugliesi Baroni nella conferenza della vigilia.

Lecce-Verona conferenza Baroni

Marco Baroni ha così analizzato la prossima sfida contro il Verona: "Vogliamo mantenere la categoria, domani sarà una sfida importante come tutte le altre che dovremo giocare. Dobbiamo ragionare sul presente, senza fare calcoli e giocando al massimo delle nostre possibilità. Pareggio? Noi giochiamo sempre vincere, non dobbiamo avere paura ma solo fiducia. Per quanto riguarda la formazione nella sfida di domani non ho grandi dubbi: i ragazzi stanno bene, chiunque giocherà si farà trovare pronto. Qualcuno rientra, qualcuno è acciaccato: saranno importanti i titolari ma anche chi entra a gara in corso. Oudin uomo in più? È un calciatore rilevante, così come gli altri in rosa: sicuramente può darci una mano con la sua qualità in questa fase. Ceesay è cresciuto nelle ultime partite, deve lavorare e coltivare quelle che sono le sue potenzialità".

