Baroni, conferenza Lazio-Lecce: Colombo, i diffidati e il turnover

Le parole di Baroni dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona

Lazio-Lecce, le dichiarazioni di Baroni

L'allenatore ha parlato subito dell'ultima partita persa in Serie A: "Veniamo da una sconfitta contro un Verona che di recente fuori casa aveva messo in difficoltà diverse squadre. In quattro partite bisogna raggiungere l'obiettivo, ne siamo consapevoli: c'è da andare forte, i punti fatti non bastano al momento. Non bisogna giocare preoccupati". Poi ha continuato parlando della Lazio: "La pressione è la bellezza del nostro lavoro. Questi ragazzi stanno facendo un importante percorso di crescita. Dobbiamo gestire tutto nel migliore dei modi. Abbiamo ancora un piccolo vantaggio, ma devi solo guardare avanti. Un occhio ai diffidati? "No, anche domani sera ci sono tre punti in palio: ce li giochiamo con grandissimo rispetto considerando la forza della Lazio, ma siamo determinati". Sulla scelta della punta: "Ceesay è stato quello più utilizzato, ma ci può stare che giochi Colombo, fermo restando che uno è in campo e l'altro subentra".