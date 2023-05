Baroni: "Ecco come il Lecce ha fermato la Lazio. Contentissimo per Oudin"

Il Lecce esce dall' Olimpico con un punto dopo aver sfiorato una clamorosa vittoria esterna contro la Lazio . La squadra di Baroni , dopo aver rimontato il gol di Immobile con la doppietta di Oudin , è stata ripresa al 95' da Milinkovic Savic . Al termine della sfida il tecnico dei giallorossi ha dichiarato: "Posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Questa è la nostra natura, dobbiamo giocare con questa voglia e organizzazione. La squadra ha interpretato benissimo la gara, sono contentissimo per Oudin, sapevamo che poteva darci una soluzione in più. Ha qualità, tiro e passaggio. Lo abbiamo liberato da compiti difensivi e mi è piaciuto molto. Peccato perchè la squadra ha fatto una partita per poter vincere ma l'importante è la prestazione, che deve accompagnarci per le prossime tre gare".

Lazio-Lecce, Baroni: "Alla squadra ho detto che il dubbio ci uccide"

Baroni ha proseguito: "Il rammarico c'è ma non deve cambiare il nostro atteggiamento. In queste gare non puoi schiacciarti, loro hanno qualità, basta vedere il palo di Pedro. Sono giocatori che vanno tenuti lontani, la prestazione maiuscola è data dal coraggio di essere sempre andati alti. Abbiamo anche sbagliato un rigore che comunque ci può stare. Continueremo a lavorare duro con la voglia e l'entusiasmo che ci hanno sempre contraddistinto" per poi aggiungere e concludere: "Alla squadra ho detto che il dubbio ci uccide. Siamo in piena corsa per la salvezza, la squadra sta bene fisicamente ed ha una sua identità. Avere ora dei dubbi o delle paure sarebbe l'errore più grande che si può fare. Il rush finale ci vede assolutamente in corsa e noi siamo pronti per questo".