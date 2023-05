Baroni dopo Lecce-Spezia: lotta salvezza, Colombo e condizioni Hjulmand

Pareggio a reti bianche al Via del Mare tra Lecce e Spezia . Giallorossi e bianconeri non si fanno male nella sfida salvezza: conseguenza dello 0-0 la matematica retrocessione in Serie B della Cremonese , che con due partite da disputare non può più raggiungere il quartultimo posto in graduatoria. Per la permanenza in A sarà sfida a tre tra Verona, Spezia e Lecce.

Le parole di Baroni dopo Lecce-Spezia

Al triplice fischio del match, questa l'analisi del tecnico giallorosso Marco Baroni: "Noi giochiamo sempre per ottenere il massimo, poi è chiaro che in campo possono esserci delle difficoltà. Voglio ringraziare i ragazzi, sono orgoglioso di questo gruppo, giocando sempre con compattezza e spirito su tutti i campo. Oggi volevamo vincere, c'era tanta tensione, ma la squadra mi è piaciuta, sempre compatta. Abbiamo tenuto testa a chiunque, restando in partita con sacrificio e dedizione, abbiamo creato un'identità. In un momento i risultati erano incredibili, ma era fisiologico poi cambiassero. Ce la giocheremo fino in fondo con i nostri tifosi. Dobbiamo continuare a lavorare senza mollare. Come abbiamo vissuto questa settimana? Vivo sempre molto bene queste situazioni, provo ad alleggerire la squadra: abbiamo tanti ragazzi giovani che possono avvertire la pressione, ma questa è una cosa che col passare delle partite si migliora. C'era tanto in palio, lo sapevamo, il primo tempo siamo stati troppo contratto, ma in queste gare bisogna concedere poco. Ma al di là della prestazione, voglio ringraziare i ragazzi: siamo in piena corsa, ce la giocheremo in queste ultime due partite a testa alta per arrivare al traguardo. Oggi volevamo vincere, ma sono partite così pesanti che muovere la classifica è comunque importante. Colombo e Assan sono diversi, li sfruttiamo per le loro caratteristiche. Ho scelto Colombo dall'inizio dopo la buona partita con la Roma. Cerchiamo di usufruire di tutte le risorse che abbiamo. Hjulmand? Ci ha dato tanto, faremo di tutto per recuperarlo, oggi abbiamo preferito non rischiarlo: ci sono ancora 2 partite da giocare. Con Semplici ci siamo abbracciati: siamo stati compagni di squadra, siamo dello stesso paese, ci siamo fatto un in bocca al lupo per il futuro".