Baroni, conferenza Monza-Lecce: condizioni Hjulmand, Maleh e Askildsen

Ultimi 180' della stagione per centrare l'obiettivo salvezza. Il Lecce , dopo il pari nello scontro diretto con lo Spezia , giocherà queste ultime due partite con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Già la trasferta contro il Monza sarà un bel banco di prova contro una formazione vogliosa di chiudere l'annata tra le prime otto del campionato. Niente calcoli, a poco servono, perché servirà vincere per mantenersi in una posizione positiva in vista dell'ultima gara. Alla vigilia della partita ha parlato Baroni in conferenza stampa.

Monza-Lecce, conferenza Baroni

Marco Baroni ha così analizzato la prossima sfida contro il Monza: "Non possiamo pensare ai risultati delle altre, non è il mio modo di lavorare. Mancano due gare fondamentali per noi così come per Spezia e Verona, quel che avviene questa settimana potrà essere ribaltato la prossima. Avere tanti tifosi al seguito sarà importante, e proprio per il senso di appartenenza che abbiamo daremo tutto. Faccio i complimenti al Monza, in questo momento sono la squadra più in forma del campionato. Maleh? Sia lui che Askildsen sono stati protagonisti di un'ottima settimana, in questa fase conta l'atteggiamento. Per quanto riguarda Hjulmand valuteremo se c'è ancora qualche rischio: ci restano 24 ore fondamentali per avere risposte da pare sua".