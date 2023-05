Baroni su Monza-Lecce: “In ginocchio dopo il gol. Ho pensato a mio padre”

Il Lecce ha conquistato l'aritmetica salvezza grazie alla vittoria contro il Monza conquistata al 100' grazie al calcio di rigore realizzato da Colombo . I ragazzi di Baroni restano così in Serie A. La lotta per non retrocedere resta così circoscritta allo Spezia e al Verona, con la possibilità spareggio . L'allenatore dei sanniti ha parlato del match al termine dei novanta minuti.

Monza-Lecce, le dichiarazioni di Baroni

Queste le parole dell'allenatore dopo la vittoria contro il Monza: "In ginocchio dopo il rigore? E' stato un sentimento forte. Ho perso da poco mio padre e ho pensato a lui. Avrei voluto rivederlo. Poi anche alla squadra, la società e a tutti i tifosi. I giocatori sono stati straordinari. Ci davano tutti già retrocessi a novembre. Ce le siamo giocata su tutti i campi con grande compatezza e mostrando identità. Ora è giusto festeggiare. Mi è piaciuto come la squadra ha gestito questo momento, nonostante il gruppo sia giovane. Siamo stati tutti molto bravi e abbiamo lavorato sempre sulla fiducia e la convinzione. Quando ho iniziato questa avventura ho guardato Corvino negli occhi e in quel momento ho rivisto il periodo della mia carriera calcistica. Lì mi si è aperto un sogno. La stagione non è stata facile e tutti ci siamo assunti delle responsabilità. Ad agosto siamo ripartiti con una squadra nuova rispetto a quella che aveva vinto la Serie B, ma tutti ci hanno dato grandi motivazioni. Il rigore finale di oggi? Non l'ho guardato, ma ero convinto del gol, lo avevo detto a Romagnoli. Un bel segnale è stato aver consegnato il pallone a Colombo, tra i più giovani del gruppo. Siamo la quinta squadra più giovane d'Europa ed è un valore che abbiamo trasformato in energia".