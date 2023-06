Lecce, Corvino: "Con D'Aversa per un'altra impresa. Baroni..."

"La scelta di D'Aversa come tecnico è figlia di aver dovuto pensare ad un ricambio, lo conosco da quando era giocatore a Casarano, inizieremo un nuovo ciclo con lui e spero che possa portarci a raggiungere un'altra impresa, ovvero un'altra salvezza". Lo ha dichiarato Pantaleo Corvino a margine della cerimonia del premio Maestrelli, in svolgimento a Montecatini Terme.

Il direttore dell'area tecnica del Lecce ha aggiunto: "La prima squadra del Lecce l'ho ritrovata non dove l'avevo lasciata ma in B. L'abbiamo riportata in Serie A, bravo è stato Baroni, insieme abbiamo fatto un percorso vincendo il campionato di serie B e ci siamo salvati in A".

Lecce, le parole di Corvino

Infine, sul divorzio tra Lecce e Baroni: "Poi quando si finisce un ciclo, giusto che ognuno faccia delle considerazioni, abbiamo aspettato che mister Baroni facesse le sue, volevamo continuare con lui, poi quando ci si siede, non per mancanza di fiducia o stimoli, ci possono essere anche altri motivi come quelli economici che ti possono portare a non esaudire quello che ciascuno di noi si aspetta. Con Baroni siamo rimasti grandi amici e con lui ed i ragazzi abbiamo compiuto una grande impresa con la salvezza".