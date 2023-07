Lecce, D'Aversa si presenta: le parole su modulo, mercato e obiettivi

Il Lecce riparte, ancora in Serie A. Una salvezza ottenuta in extremis nello scorso campionato, con grande sacrificio ma con determinazione. Nonostante questo, le strade dei giallorossi e di mister Baroni si sono separate. E se il tecnico, nel frattempo, si è accasato all' Hellas Verona , anche i pugliesi hanno fatto la loro scelta per la panchina. Ad allenare il Lecce nella prossima stagione sarà Roberto D'Aversa , per lui l'ultima esperienza fu alla Sampdoria.

Lecce, D'Aversa si presenta

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico giallorosso: "Sono entusiasta di rappresentre un club così importante. Sono carico e voglioso di lavorare in una società che dà valore anche al settore giovanile. Se si ripartirà dal 4-3-3? A gara in corso può diventare anche un 4-2-3-1, dipenderà dalle caratteristiche degli avversari. Col direttore Corvino abbiamo già discusso, abbiamo le idee chiare su cosa sarà necessario fare o meno sul mercato. La squadra ha raggiunto risultati importanti in questi due anni, con la fame giusta, e proveremo ad aumentarla nella prossima stagione. Lo scorso anno ho visto un campionato equilibrato, ma il Lecce, ad esempio, ha fatto 6 punti con l'Atalanta, vinto con la Lazio... Subiti 46 gol? Sicuramente in Italia spesso vincono le migliori difese, ma senza avere un atteggiamento remissivo: dobbiamo pensare a come vincere le partite. Chiederò alla squadra di dare tutto in campo: voglio fare un calcio propositivo e facendo risultati in casa, chi verrà qui dovrà sudare".