D'Aversa, conferenza Fiorentina-Lecce: "Oudin non ci sarà. Su Kaba..."

Un inizio di stagione incredibile per il Lecce . I pugliesi, alla prima giornata di campionato, hanno ottenuto i primi 3 punti della stagione al Via del Mare contro la Lazio . Una vittoria sorprendente per come arrivata, con due reti nel finale.

I giallorossi cercheranno il bis nel secondo turno contro la Fiorentina, con i viola reduci dal ko nella gara d'andata dei playoff di Conference contro il Rapid Vienna. Appuntamento domani alle 18.30 all'Artemio Franchi.

D'Aversa presenta Fiorentina-Lecce

Alla vigilia dell'incontro, queste le parole del tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, in conferenza stampa: "Veniamo da un risultato positivo che dà entusiasmo ma non presunzione. La Fiorentina lavora da tempo con Italiano, sono più avanti rispetto a noi. I nostri devono ancora conoscersi al meglio. La formazione? Non l'ho ancora scelta, valuto fino all'ultimo momento. Oudin non farà parte dei convocati. Lo conoscete meglio di me: è un trequartista, gli piace giocare in quella zona. Venuti invece ci sarà, così come Kristovic. Banda sta bene. Kaba? Non è facile cambiare nazione e modo di giocare. Contro la Lazio è entrato in campo molto bene, si sta adeguando al nostro modo di allenarsi. È un calciatore di livello: non conosce la lingua, ma a calcio sa giocare molto bene".