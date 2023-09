D'Aversa: "Il mio Lecce ha senso di appartenenza, Krstovic..."

Roberto D'Aversa si gode il suo Lecce : 7 punti in tre partite, terzo posto in Serie A . I salentini hanno battuto 2-0 la Salernitana al "Via del Mare" bissando il successo per 2-1 alla prima interna contro la Lazio .

D'Aversa su Kristovic

D'Aversa ha poi aggiunto: "Ho una squadra molto giovane che a volte butta via il risultato, ma stasera sono soddisfatto per come ha giocato. Questi ragazzi, nonostante l'età, lavorano bene in allenamento e si vede. Giochiamo a calcio e creiamo occasioni da gol. Finora non mi sono mai arrabbiato con loro sia in partita sia in allenamento, dal primo giorno di ritiro. Adesso non montiamoci la testa, bisogna guardare avanti. Kristovic? Ha qualità importanti. Ha fatto un allenamento e ha segnato contro la Fiorentina. In area di rigore si fa valere. Si è calato nel migliore dei modi possibili in questa avventura".