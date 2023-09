Corvino-Lecce, Sticchi Damiani lo conferma: ufficiale il rinnovo

Crescita e sostenibilità. Due punti importanti, spesso sottovalutati, ma che combinati possono portare risultati positivi. Il Lecce ha intrapreso questo percorso con il ritorno di Pantaleo Corvino come responsabile dell'area tecnica. Nelle ultime ore, come confermato dal presidente con un post su Instagram, il dirigente ha firmato un importante rinnovo di contratto per altri 3 anni con opzione per un anno ulteriore .

Un accordo naturale, frutto del lavoro dopo una promozione e una salvezza raggiunta nelle ultime giornate oltre a questo anche il tenere i conti a posto puntando su tanti giovani (il Lecce è la squadra con l'età media più bassa in Serie A) con diversi Primavera campioni d'Italia presenti in rosa agli ordini di D'Aversa. Il tutto combinato con l'importantissimo lavoro di scouting per andare a prelevare possibili talenti low cost: Krstovic, autore di due gol sin qui, Almqvist o lo stesso Rafia ne sono un esempio in queste prime giornate di Serie A.

Corvino, rinnovo Lecce: parole Sticchi Damiani

Di seguito le parole di Sticchi Damiani dopo la firma di Corvino:"Dopo averlo preannunciato a giugno, ci siamo ufficialmente 'legati' per altri 3 anni (anzi 4 in considerazione dell'opzione per un anno aggiuntivo), con un unico obiettivo comune: non lasciare trascorrere un solo giorno senza far crescere il club in mentalità, solidità, strutture, vivaio ed organizzazione. Tutto è possibile, con l'aiuto della nostra gente". Queste le parole del presidente che ha chiuso con l'hastag modello Lecce.