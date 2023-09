D’Aversa su Monza-Lecce: episodio Baschirotto e gol Krstovic

Prosegue il buon momento del Lecce che resta imbattuto in Serie A e vola a 8 punti in classifica. I salentini conquistano un punto importante a Monza , uno degli stadi più ostici del campionato.

Protagonista il solito Krstovic, freddo dagli undici metri. L'espulsione diretta di Baschirotto ha cambiato il copione del match: episodio che ha analizzato anche l'allenatore D'Aversa al termine dei novanta minuti.

Monza-Lecce, le dichiarazioni di D'Aversa

D'Aversa ha subito parlato dell'espulsione di Baschirotto: "Ho evitato di parlare a fine partita con l'arbitro, che gli animi sono sempre caldi in quei momenti. La mia sensazione dal campo è che Federico sia intervenuto sul pallone, ma non ha senso fare polemica, penso lo abbiano visto tutti, lo hanno anche richiamato al VAR. Dispiace perché ci sono state valutazioni diverse. Dopo tre minuti c'è stata un'entrata su Banda: se si ha una valutazione deve essere la stessa per tutta la gara. Anche sul gol è dovuto intervenire il VAR per annullarlo. Non voglio fare polemica ma richiamare l'attenzione, noi osserviamo tutto. Non vorrei che passasse il messaggio che siccome stiamo facendo bene allora va bene tutto".

Poi sulla condizione del Lecce: "Siamo la squadra più giovane del campionato e ci sono tanti stranieri, cosa che mi rende difficile certe volte farmi capire. Nonostante questo c'è già tantissimmo senso di appartenenza. Poche volte ho visto un gruppo così, danno tutto e vanno sempre al massimo, certe volte devo farli rallentare io". Infine su Krstovic: "Ha il senso del gol, è un giocatore importante. Lo sta dimostrando qui, anche se veniva da un campionato inferiore al nostro. Mi sta impressionando la sua fase difensiva. Nel suo vecchio campionato sembrava un po' indisponente. Invece devo dire che a volte corre anche molto più di quanto dovrebbe all'indietro e va a prendere giocatori che non sarebbero suoi. Spero possa continuare così. Chiaro che poi si esalta sempre chi fa gol, ma la forza di questa squadra è la varietà dei giocatori".