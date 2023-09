Corvino: "Lecce, dimentichiamo la Juve. Col Napoli Davide contro Golia..."

Scatta il conto alla rovescia per Lecce-Napoli in programma sabato 30 settembre alle 15 allo stadio "Via del Mare" . I salentini, reduci dal ko all' Allianz Stadium contro la Juve (1-0, gol di Milik ) , non vogliono porsi limiti.

"Il Napoli campione d’Italia ha fatto le prove di trasmissione ad inizio campionato, ma ora partono i programmi, è forte e sta prendendo le misure. Questa sfida ci permette di poterci misurare e dimostrare di poterci salvare. Adesso il Napoli si è sintonizzato per cui non sarà facile per noi, sarà una sfida tra Davide e Golia, ma siamo felici" ha commentato a Radio Crc il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino.

Corvino, il Lecce e il ko con la Juve

Corvino ha aggiunto: “Il Lecce vuole rimanere sostenibile, è chiaro che le nostre sono sfide quasi miracolose e quando ci riusciamo, se ci riusciamo siamo felici. Quest’anno abbiamo una squadra giovane, abbiamo messo dentro sette ragazzi della Primavera".

Un passo indietro: "Abbiamo troppi rimpianti sulla sfida con la Juve, per il rosso a Kaba che è stato giudicato così ma era dubbio, ma non vogliamo attaccarci a queste sfumature anche se restare in dieci non ci ha aiutato. Ci sono tante recriminazioni sulla partita con la Juve che ci portiamo dietro e ne parlo perché me lo state chiedendo ma, nonostante ciò, non dobbiamo cercare alibi ma andare avanti senza perdere le nostre caratteristiche".

Lecce, Corvino su D'Aversa e Krstovic

L'orgoglio per la linea verde che dà frutti è pressoché palpabile: "Abbiamo la squadra più giovane del campionato. D’Aversa ha grande cultura e qualità del lavoro. Sono felice di averlo scelto dopo aver avuto Baroni. Sta dimostrando di essere un tecnico capace non solo di allenare il Lecce perché lo vedo lavorare tutti i giorni e ci metto la mano sul fuoco. Krstovic? Era sconosciuto ai più, ma non a chi come noi cerca risorse in mercati alternativi. Con i suoi 23 gol, capocannoniere del campionato slovacco, non era poi così sconosciuto”.