D'Aversa: "Lecce, l'obiettivo è la salvezza! Forse qualcuno pensa che..."

Lecce ko col Torino, parla D'Aversa

Queste le parole di D'Aversa: "C'è da rammaricarsi per essere andati all'intervallo in svantaggio, viste le occasioni create. L'episodio può capitare, merito al Torino. Periodo no? Veniamo da due pareggi, non si può generalizzare, prima di oggi abbiamo sempre segnato tranne con Juve e Napoli. Se ci salviamo alla 38° abbiamo fatto un miracolo, non dimentichiamoci qual è l'obiettivo. Forse l'inizio di campionato ha fatto pensare a qualcosa di diverso. Abbiamo avuto 48 ore in meno di loro per preparare la partita, e non ci dimentichiamo che giocavamo contro una signora squadra. Nel primo tempo li abbiamo messi sotto, se non avessimo preso gol nella ripresa avremmo potuto continuare su quella scia. Loro sono stati bravi, sono esperti, han fatto perdite di tempo in continuazione, col minimo sforzo si portano a casa i 3 punti, complimenti a loro ma io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi sotto il profilo dell'atteggiamento. Veniamo da due pareggi, non è periodo no".