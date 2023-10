Lecce, D'Aversa: "Il Parma vede la Serie A, guai a sottovalutarlo"

La Coppa Italia per dimenticare la delusione in campionato. Reduce dal ko casalingo col Torino , e più in generale da 2 punti collezionati in 5 gare con soli 2 gol segnati, il Lecce porge la sua attenzione verso la competizione tricolore. Di fronte, a contendergli l'accesso al prossimo turno, ci sarà il Parma di Fabio Pecchia , primo in classifica in Serie B . Roberto D'Aversa , tecnico dei giallorossi, è il grande ex di giornata.

Coppa Italia, D'Aversa presenta Lecce Parma

Queste le parole dell'allenatore giallorosso alla conferenza stampa della vigilia: "Non possiamo pensare al fatto che giocheremo contro una squadra che è in cadetteria: probabilmente il prossimo anno sarà in A. La mia squadra ha sempre dato tutto, anche nelle amichevoli. Rispetto alla gara col Torino domani ci sarà un Lecce diverso: la più grande difficoltà sarà quella di scegliere la formazione titolare, poi nella partita ci saranno più partite. Nonostante gli infortuni, la volontà è quella di passare il turno". D'Aversa torna anche sulla gara col Torino: "Non abbiamo pressato sul loro giro palla, eravamo fuori posizione al momento del loro gol". Sul suo passato al Parma invece: "Ho vissuto due fasi distinte. La prima, quella con i soci italiani, dove è stato realizzato qualcosa di importante. Sono stati 4 anni davvero belli, dove c'era unità d'intenti. La seconda esperienza non è andata altrettanto bene, ma della città ho dei ricordi stupendi. Sarò felice di rivedere ex colleghi". Infine sui singoli: "Domani giocherà Berisha, è l'unico che ancora non è sceso in campo fino ad ora e voglio premiarlo. Ritorno in nazionale di Pongracic? Sono felice, veniva da un periodo di inattività: è un leader, merita la convocazione. Spero che anche qualche altro calciatore verrà chiamato".