Lecce, D’Aversa ringrazia Conte: “Mi ha trasmesso una cosa importante”

Il Lecce dopo un periodo di flessione, ha ritrovato il sorriso grazie alla rimonta contro il Milan . D'Aversa però è alla ricerca della continuità, per allontanarsi dalla zona rossa e contro il Verona i tre punti saranno fondamentali in ottica salvezza. L'allenatore ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Verona-Lecce, le dichiarazioni di D'Aversa

L'allenatore ha subito ringraziato Antonio Conte per le belle parole che gli ha rivolto in un incontro ad Unisalento: "È una persona che mi ha sempre trasmesso passionalità nei confronti di questi colori. Ha fatto i complimenti a questa squadra e gli sono grato". Sul giovane Berisha: "Lui è un giocatore che sta crescendo molto. È andato in Nazionale e ha avuto un piccolo infortunio. In queste due settimane c'è qualcuno che ha lavorato bene e devo valutare anche questo". Sul ballottaggio tra Piccoli e Krstovic: "Roberto ha lavorato benissimo. Sono quei dubbi che ogni allenatore vorrebbe vedere. Valuterò oggi, la rifinitura è importante". Infine su Blin: "Domani gioca al 100%. È una garanzia e per un periodo purtroppo non lo abbiamo avuto a disposizione. Contro il Milan ha ribaltato la partita insieme ai subentrati".